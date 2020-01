De politie heeft vrijdagavond een verdachte aangehouden voor de mishandeling van een tienjarige jongen, afgelopen donderdag. Dat meldt de politie Haarlem.

De jongen werd donderdag rond 17.30 uur van zijn fiets geschopt en mishandeld, vermoedelijk door een dertigjarige vrouw. Dat gebeurde op de Acaciastraat in de Haarlemse Bomenbuurt. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Of de verdachte die is aangehouden inderdaad een dertigjarige vrouw is, is niet bekend. Het motief voor de mishandeling is nog niet duidelijk.

De jongen fietste met een vriend over de Acaciastraat toen een vrouw tussen hen in kwam fietsen. Ze gaf een van de jongens een trap, waardoor hij op de grond viel. De vrouw schopte vervolgens meermaals tegen zijn hoofd, waarna ze wegfietste in onbekende richting.

De vriend van het slachtoffer was zo geschrokken dat hij zich tijdens de mishandeling in de bosjes verstopte. Toen de vrouw was weggefietst, hielp hij zijn vriend van de grond. Ze fietsten samen naar huis en alarmeerden de politie.

De politie heeft een onderzoek ingesteld.