De Haarlemse gemeenteraad is positief over het inlassen van een pauze voor aanvragen voor nieuwe hotels in de stad. De raadsleden achten de pauze gerechtvaardigd omdat er genoeg hotelbedden zijn voor de groeiende toeristenstroom.

De komende twee jaar komen er daarom geen nieuwe hotels bij in Haarlem, behalve de paar hotels waar al mee is ingestemd. Die plannen zorgen nog wel voor honderd nieuwe hotelkamers in de stad.

Momenteel zijn de huidige hotelbedden in de stad voor 70 procent bezet. Volgens wethouder Robbert Berkhout is de tijdelijke stop noodzakelijk vanwege de schaarse ruimte in de stad.

Haarlem evalueert over twee jaar of de tijdelijke stop op nieuwe hotels in de stad effectief is geweest en dan nog noodzakelijk is.