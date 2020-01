Haarlem

Haarlem verwelkomde vorig jaar bijna tweeduizend nieuwe inwoners

Haarlem verwelkomde in 2019 1.729 nieuwe inwoners. De stad staat hiermee in de top tien gemeenten die vorig jaar het meest groeide in absolute zin, blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de regionale bevolkingsontwikkeling in 2019.