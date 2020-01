Haarlem verwelkomde in 2019 1.729 nieuwe inwoners. De stad staat hiermee in de top tien gemeenten die vorig jaar het meest groeide in absolute zin, blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de regionale bevolkingsontwikkeling in 2019.

Andere gemeenten die in de top tien staan, zijn onder meer Amsterdam op nummer één met 10.506 inwoners, Den Haag op twee met 7.506 inwoners en Rotterdam op drie met een groei van 6.828 inwoners.

Daarna volgen Utrecht, Almere, Eindhoven, Tilburg, Arnhem en Groningen. Haarlem staat op nummer tien, waar het inwonertal vooral groeide door migratie. De stijging van het aantal inwoners door verhuizing was het kleinst.

Volgens cijfers die de gemeente Haarlem eerder publiceerde, was het totale aantal inwoners vorig jaar 161.260. Aan het begin van 2018 lag het inwoneraantal nog op 159.717.

De gehele Nederlandse bevolking groeide in 2019 naar schatting met 132.000 personen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. Dit komt vooral doordat het aantal personen dat vanuit het buitenland naar Nederland komt, nog altijd toeneemt. Naar verwachting waren dit er vorig jaar 272.000.

Bijna de helft van de immigranten komt uit Europa. Dat past bij de trend dat er afgelopen jaren steeds meer inwoners van Europese landen naar Nederland komen. Azië staat met 18 procent op de tweede plek.

Nederland kreeg vorig jaar zestienduizend asielzoekers erbij, omgerekend 16 procent van alle immigranten. Het aantal emigranten ligt net als in 2018 op 158.000. Verder is de bevolking gegroeid doordat er meer kinderen zijn geboren dan dat er mensen overleden. De natuurlijke aanwas, zoals het CBS het noemt, kwam daarmee drieduizend hoger uit dan in 2018.