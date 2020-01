Tijdens nieuwjaarsnacht in Haarlem is een zeventienjarige jongen zwaargewond geraakt door een vuurwerkbom aan het Reinaldapad en rukte de brandweer in de hele regio Kennemerland honderd keer uit voor met name buitenbrandjes. Dat zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland, waar Haarlem onder valt, desgevraagd tegen NU.nl.

De politie kreeg rond 1.15 uur een melding dat er een inbraak was gepleegd in een restaurant aan het Reinaldapad, en dat daarbij een vuurwerkbom was ontploft. Ter plaatse troffen agenten twee jongens op de grond aan. Een van hen was zwaargewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen, een vijftienjarige Haarlemmer, is aangehouden.

De voorgevel van het pand is zwaar beschadigd. Wat er zich precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Ook op de Zijlweg trof de politie tijdens nieuwjaarsnacht twee gewonde personen aan op straat. Ze lagen op zo'n 100 meter afstand van elkaar en een van hen was bewusteloos. Die persoon is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht.

Brandweer rukt vooral uit voor kleine brandjes

De brandweer kreeg vooral meldingen over brandjes in ondergrondse vuilcontainers en voertuigbranden. De grote hoeveelheid meldingen kwam volgens een woordvoerder vooral doordat mensen langer op straat bleven hangen dan vorig jaar en dus ook meer vuurwerk afstaken.

Tijdens de jaarwisseling in 2018 vonden relatief weinig incidenten plaats. Wel raakte een zestienjarige tiener ernstig gewond toen een nitraat in zijn hand ontplofte. Met name de vingertoppen van de jongen raakten ernstig beschadigd.