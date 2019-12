Het aantal auto-inbraken in Haarlem is de afgelopen dagen flink toegenomen, meldt de politie. Met name in Schalkwijk zijn veel auto's doorzocht.

Volgens de politie wordt zowel overdag als 's nachts gestolen uit auto's. De inbrekers slaan een ruit van de auto in en doorzoeken het voertuig en dashboardkastje vervolgens helemaal.

De goederen die gestolen zijn, zijn onder meer dure parfums, zonnebrillen, navigatiesystemen en autopapieren. De politie raadt mensen aan geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen. "U kunt uw dashboardkastje eventueel openzetten, zodat men vanaf de buitenzijde al ziet dat hierin niets van waarde aanwezig is", aldus de politie in Haarlem.

Mensen die informatie hebben over de gepleegde auto-inbraken kunnen zich melden bij de politie.