Een groep personen heeft zondag rond 16.35 uur twee minderjarige jongens overvallen en bedreigd in het Engelandpark in Haarlem. De politie is nog op zoek naar de daders.

De jongens hadden met een onbekend persoon via internet afgesproken om illegaal vuurwerk te kopen. Toen zij in het park aankwamen, werden zij bedreigd en beroofd van hun geld en andere spullen. Door hoeveel personen ze precies zijn overvallen is onduidelijk, maar de daders maakten deel uit van een groep van vijf personen.

Zij worden geschat tussen de zestien en achttien jaar oud. Een van hen had een lichte huidskleur en de andere vieren een lichtgetinte huidskleur. Een van hen had zwart lang haar, een scooter van het merk Zip en droeg een helm.

De politie komt graag in contact met mensen die meer over het incident weten.