De politie is op zoek naar twee verdachten na een gewelddadige woningoverval die dinsdag heeft plaatsgevonden aan de Saenredamstraat in Haarlem.

De politie is onder andere via burgernet op zoek naar twee mensen met een donkere huidskleur.

Eén van hen heeft een groene jas en een blauwe spijkerbroek aan, de ander draagt een blauwe trainingsbroek en een grijze jas. De politie waarschuwt de mensen niet zelf te benaderen maar 112 te bellen.

Of de bewoner van de woning gewond is geraakt, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is in de woning.