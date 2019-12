Van een ontsnapte savannah-kat tot een handgranaat bij het stadhuis; het was een enerverend jaar voor Haarlem. De belangrijkste nieuwsgebeurtenissen op een rij.

Handgranaat gevonden bij het stadhuis

Op de trap van het stadhuis wordt in november een handgranaat aangetroffen. Het pand aan de Grote Markt wordt tijdelijk ontruimd. Het explosief wordt meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en elders tot ontploffing gebracht.

"Het neerleggen van een geweldsmiddel waar dan ook en zeker bij het stadhuis, symbool van de lokale democratie en het lokale bestuur, is uitermate kwalijk en ontoelaatbaar", laat burgemeester Wienen kort na het incident weten. De politie kijkt bij het onderzoek ook naar een link tussen de handgranaat en een mogelijke bedreiging richting het adres van de burgemeester.

Vorig jaar werd het Haarlemse stadhuis nog maandenlang beveiligd vanwege bedreigingen aan het adres van de burgemeester. De beveiligingsmaatregelen zijn later afgeschaald, maar niet helemaal opgeheven.

De handgranaat werd aangetroffen op de trap van het stadhuis. (Foto: NU.nl/Reinout te Brake)

Sinds vorig jaar september werd Wienen zwaar beveiligd na bedreigingen aan zijn adres. Zijn huis moest dag en nacht beveiligd worden en hij werd begeleid door zwaarbewapende agenten. Ook surveilleerde de politie door de straat en waren er beveiligingscamera's opgehangen rondom zijn woning.

Een jaar later is de beveiliging afgeschaald. Wienen viert zijn nieuwe vrijheid naar eigen zeggen onder meer met zijn kinderen en kleinkinderen. "Ik kan nu weer spontaan naar ze toe. En ze kunnen weer bij mij op bezoek komen."

Het is nog altijd niet bekend uit welke hoek de bedreigingen richtingen Wienen komen.

Haarlemse grensrechter slaat keeper bewusteloos

In maart ontstaat er een opstootje bij een wedstrijd tussen de Haarlemse voetbalclub Geel-Wit en UNO uit Hoofddorp. Meerdere spelers raken slaags met elkaar, waarop een Haarlemse grensrechter de doelman van UNO een vuistslag tegen zijn hoofd geeft.

De keeper raakt bewusteloos en loopt een hersenschudding op. Van het voorval zijn beelden gemaakt, die via de media worden verspreid en veel verontwaardiging oproepen. De grensrechter wordt geroyeerd door de Haarlemse voetbalclub en voor de duur van drie jaar geschorst door de KNVB.

De schorsing ging op 1 april in. De man mag in 2022 weer lid worden van een voetbalclub.

25 Grensrechter slaat doelman knock-out in Hoofddorp

'Klim naar het licht'

Bezoekers van de Sint Bavo in Haarlem konden afgelopen jaar het gebouw in en op een zestig meter hoge loopbrug staan tussen de twee torens van de kerk. De brug, die onderdeel is van de toren- en gewelventocht 'Klim naar het licht', trok veel bezoekers.

De klim leidt onder meer naar de binnengalerij in de koepel, de zolders en de klokken in de torens. De klim werd meerdere keren verlengd en kon uiteindelijk tot 27 oktober nog gemaakt worden. Meer dan 60.000 bezoekers hebben de klim gemaakt, een aantal dat volgens de organisatie alle verwachtingen overtreft.

Volgens de organisatie kwamen vooral mensen uit eigen stad langs die de kathedraal nog nooit van binnen hadden gezien.

Wilde savannah-kat ontsnapt en gevangen

Afgelopen april ontsnapte een wilde savannah-kat uit een Haarlemse woning. De katachtige, die naar de naam Whalhallah luistert, is een kruising tussen een gedomesticeerde kat en een serval. Ze zijn een flink stuk groter dan normale huiskatten, eten rauw vlees en maken bij agressie grommende en blaffende geluiden.

De katachtige hield zich de eerste dagen na zijn ontsnapping op bij een volkstuinencomplex in Haarlem. Medewerkers van de dierenambulance probeerden het dier tevergeefs met vangkooien te vangen. Na twee weken vrijheid kon de kat weer herenigd worden met de eigenaar.

Whalhallah, de wilde savannah-kat, kon twee weken van zijn vrijheid genieten. (Foto: Dierenambulance Noord-Holland Zuid)

Grote brand in Rudolf Steinerstraat

In de avond van 11 september klinkt in de Rudolf Steinerstraat in Haarlem een harde knal, gevolgd door een grote brand. In het betreffende flatgebouw moeten 48 woningen worden ontruimd. De bewoners worden geëvacueerd en overnachten noodgedwongen in Center Parcs in Zandvoort.

In de woning waar de brand ontstond wordt het lichaam van een vrouw aangetroffen. Het duurt enige tijd voordat zij kan worden geïdentificeerd. Het slachtoffer blijkt later de 42-jarige bewoner van de flat te zijn, die op dat moment in verwachting was. Haar echtgenoot wordt verdacht van het in brand steken van de flatwoning met benzine na het doden van zijn vrouw.

Nederlands goud verhuist naar Haarlem

De Nederlandse goud- en geldvoorraad gaat naar Haarlem verhuizen. Dit werd in oktober bekend gemaakt. Het huidige bankgebouw in Amsterdam wordt gerenoveerd. Door het geld en goud tijdelijk ergens anders op te slaan, is de verbouwing een jaar eerder klaar.

De goud- en geldvoorraden worden nu opgeslagen in de leegstaande gebouwen van de bankbiljettendrukker Johan Enschedé in Haarlem. De voorraden blijven overigens niet voorgoed in Haarlem. In 2023 moet de bouw van de nieuwe goudkluis klaar zijn, en dan zullen het goud en het geld weer verhuizen van Haarlem naar Zeist.