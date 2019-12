Een brievenbus aan de Briandlaan in Haarlem is in de nacht van zaterdag op zondag opgeblazen. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is, maar het gaat vermoedelijk om vuurwerk.

Een omwonende verklaarde tegen NH Nieuws dat de post "overal en nergens overal en nergens op straat lag".

Een foto van de opgeblazen brievenbus op Facebook levert boze reacties op. Het is niet de eerste keer dat een brievenbus wordt opgeblazen met vuurwerk. De afgelopen weken was het vaker raak in Noord-Holland.

De brievenbussen in Nederland worden op maandag 30 december afgesloten vanwege vuurwerk. Op donderdag 2 januari gaan ze om 12.00 uur weer open.