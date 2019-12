De kwaliteit van de daklozenopvang op de locatie Velserpoort in Haarlem-Noord is in orde, concludeert GGD-Kennemerland vrijdag in een onderzoek. Onlangs stelde SP Haarlem een zwartboek met klachten op over de opvang.

De onderzoekers concluderen dat HVO-Querido, die de opvang beheert, "met respect en met inachtneming van de rechten van de cliënten" handelt.

De klachten die de SP had verzameld geven een beeld van cliënten in de opvang voor dakloze gezinnen en economisch daklozen. Zij zouden zich slecht bejegend voelen en bang zijn voor straffen zoals uitzetting. Ook mochten cliënten hun eigen dossier amper inzien.

Volgens het onderzoek van de GGD-Kennemerland moet HVO-Querido wel een betere klachtenprocedure opstellen, beter op signalen en onrust in de cliëntengroep reageren en "meer actief aandacht hebben voor het persoonlijke verhaal" van de daklozen.

De onderzoekers zeggen echter vertrouwen te hebben dat dit snel opgepakt wordt, omdat HVO-Querido zich gedurende het onderzoek als een 'lerende organisatie' heeft opgesteld.

HVO-Querido meldt op haar website blij te zijn dat het onderzoek de kwaliteit van de zorg bij de instelling bevestigt. Ook zeggen ze open te staan voor kritische feedback en gaan ze een plan van aanpak opstellen. "Het gaat daarbij om het verbeteren van de toegankelijkheid van dossiers en de communicatie over de beschikbare faciliteiten en beleid."

In een eerste reactie laat raadslid Sibel Özogul-Özen van de SP Haarlem weten dat de onderzoekers maar één cliënt hebben gesproken die momenteel verblijft in de opvang Velserbroek. "Voor het zwartboek hebben wij met vijf mensen gesproken en ondertussen al met dertig. Die verhalen zijn heel anders. En ik vind dat die mensen nu tekort wordt gedaan."