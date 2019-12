De Haarlemse CDA-fractie gaat donderdag met steun van de SP, ChristenUnie, GroenLinks en de Actiepartij een motie indienen om in delen van de stad één autovrije zondag per jaar in te stellen.

In steden en gemeenten door heel Europa wordt in september ieder jaar de Europese Mobiliteitsweek georganiseerd, waar een autovrije dag onderdeel van is. Het CDA wil graag dat Haarlem hieraan meedoet.

Volgens de partij heeft een autovrije zondag een aantal voordelen. Zo zou zo'n dag bijdragen aan de leefbaarheid van de stad doordat straten een dag beschikbaar zijn voor kinderen om erop te spelen. Daarnaast hoopt de partij dat Haarlemmers in aanraking zullen komen met alternatieve vervoersmiddelen.

In het plan wordt niet de complete stad autovrij. Welke straten of wijken gaan meedoen, moet in overleg met wijkraden en maatschappelijke organisaties worden bepaald.