De filmmaker Erik Willems is op zoek naar historisch bewegend beeldmateriaal van Haarlem en de Haarlemmers en in het bijzonder beelden die gemaakt zijn tussen 1900 en 2000.

De bouw van Schalkwijk, evenementen op de Grote Markt of 'gewoon' straatbeeld: alle beelden zijn welkom. Willems' filmproject heet Haarlem op Film en moet volgend jaar november, als Haarlem 775 jaar wordt, gereed zijn.

Willems is naast filmmaker ook historicus en maakte reportages voor onder meer het televisieprogramma Andere Tijden. Ook stelde hij al een historische film over Amsterdam samen. Anderhalf jaar geleden verhuisde hij naar Haarlem.

De amateurbeelden wil Willems gaan combineren met professionele beelden die vorige eeuw in Haarlem zijn gemaakt. Aan cameraploegen was namelijk geen gebrek in de stad. "Haarlem was dé filmstad van Nederland in de vorige eeuw. Het Polygoonjournaal werd hier opgenomen aan de Koudenhorn en de allereerste filmstudio stond in Haarlem. Dat was filmfabriek Hollandia", zegt Willems.

Willems zoekt beeldmateriaal om een compleet beeld van Haarlem in de twintigste eeuw te schetsen met alle hoogte- en dieptepunten: van de oorlogsjaren tot de jaren van flinke welvaart.