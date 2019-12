Medewerkers van strandpaviljoen De Haven van Zandvoort hebben vrijdagochtend een babyzeehond gevonden onder een tafel van het terras.

De medewerkers belde direct na de vondst het Reddingsteam Zeedieren Velsen, waarna het dier is meegenomen naar de opvang in Stellendam. Daar is de zeehond verzorgd en nagekeken.

Het is de vierde babyzeehond in een paar weken die is gevonden op het strand. Volgens een vrijwilliger van de opvang komt dat door de weersomstandigheden. De dieren worden geboren op de zandplaten, maar door het hoge water komen ze uiteindelijk terecht op het strand. De moederzeehonden laten ze vervolgens liggen.

Het dier maakt het volgens de vrijwilliger goed.