Nog onbekende daders hebben in de nacht van donderdag op vrijdag rond 2.45 uur een ramkraak gepleegd op een winkel aan het Marsmanplein in het Haarlemse Delftwijk, meldt de Politie Kennemerland via Twitter.

De politie doet ter plaatse onderzoek en is op zoek naar de daders.

Het is onduidelijk of er iets is buitgemaakt en hoe groot de schade is aan het pand.