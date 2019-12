Bashir K. uit Haarlem, die wordt verdacht van het in brand steken van zijn flatwoning in de Rudolf Steinerstraat in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk, wordt ook verdacht van het wurgen van zijn zwangere vrouw. Zijn echtgenote overleed op 11 september van dit jaar, op de avond van de brand.

De 44-jarige verdachte staat dinsdag terecht voor de rechtbank in Haarlem. Hij wordt verdacht van moord en brandstichting met benzine. Tot nu toe was het niet bekend hoe de zwangere vrouw om het leven is gekomen en of zij daadwerkelijk de partner van de man was: het kostte veel tijd om het lichaam te identificeren.

Het echtpaar had meerdere kinderen. Zij waren niet in de flat in de Rudolf Steinerstraat aanwezig toen de brand uitbrak.

Op 11 september klonk een harde knal in de straat, gevolgd door een grote brand. Omwonenden moesten worden geëvacueerd en overnachtten noodgedwongen in Center Parcs in Zandvoort. In de uitgebrande woning werd het lichaam van de vrouw aangetroffen.