Judoka Henk Grol is Sportman van het Jaar geworden in Haarlem. Selena Piek van Duinwijck is op het Sportgala dinsdagavond verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.

Winnaars in verschillende categorieën kregen dinsdagavond de Pim Mulier Trofee overhandigd. Het was voor de negentiende keer dat dit gala werd gehouden.

Coach van het Jaar is Dominique Schemmekes van basketbalclub Triple Threat en Sportploeg van het Jaar de karate-heren van Kenamju. Sporttalent bij de meisjes is nu Pleuni Cornelisse (judo bij Kenamju) en bij de jongens Robbe Mourits van roeivereniging Het Spaarne.

Een extra prijs in een speciale categorie 'De Sportprijs' ging naar de Dutch Atlantic Four. Zij roeiden 5000 kilometer over de Atlantische Oceaan in 34 dagen.