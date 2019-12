De gemeente Haarlem wil tot 2022 geen nieuwe hotels meer in de stad en daarom een 'hotelaanvraagpauze' invoeren. Dat meldt de gemeente woensdag.

Het college van burgemeester en wethouders van de stad heeft nieuwe regels voor hotels opgesteld. In de dichtbebouwde stad is de ruimte schaars, terwijl steeds meer ondernemers hotels willen bouwen. De gemeente wil een pas op de plaats maken.

Voorlopig worden alle nieuwe initiatieven voor een hotel afgewezen. Pas over twee jaar wordt er opnieuw beslist of nieuwe hotels welkom zijn. "Haarlem heeft geen behoefte aan losstaande hotels die geen verbinding hebben met de stad of meer van hetzelfde toevoegen", schrijft wethouder Robert Berkhout woensdag.

Lopende hotelplannen, zoals in de Egelantier, mogen wel nog uitgevoerd worden. Die plannen zorgen nog voor honderd nieuwe hotelkamers in Haarlem.

Gemeente verwacht meer toeristen in Haarlem

Tot nu toe was het beleid in Haarlem op groei gericht. Het aantal hotelkamers in de stad is sinds 2016 met 28 procent gestegen. Er zijn in Haarlem jaarlijks bijna 500.000 overnachtingen in hotels, hostels, op campings en via Airbnb.

De toeristenstroom gaat nog meer groeien, verwacht de gemeente. Amsterdam heeft een stop op de bouw van hotels en de verwachting is dat de hoteleigenaren willen uitwijken naar onder meer Haarlem. Haarlem verwacht die groei met het huidige aantal hotelkamers op te kunnen vangen.

Het college wil de stad niet volbouwen met hotels en grip houden op de groei van het aantal hotelkamers. De gemeenteraad moet zich nog uitspreken over het veranderde hotelbeleid.