Bij een woning in een flat aan het Van Zeggelenplein in Haarlem is maandagavond brand uitgebroken. Uit voorzorg zijn meerdere omliggende woningen ontruimd.

Vermoedelijk begon de brand op het balkon. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

De brandweer kijkt momenteel in het gebouw wat de schade is. Mensen die hun huizen uit moesten, worden opgevangen in een centrale hal, beneden in het gebouw. Een deel van de huizen wordt bewoond door mensen die daar begeleid wonen.

Wat de oorzaak was van de brand, is nog niet bekend.