Voormalig profvoetballer Piet Huijg is op 68-jarige leeftijd na een ziektebed overleden. De verdediger speelde zijn gehele professionele carrière voor HFC Haarlem.

Huijg (vierde van links op de bovenste rij) speelde tussen 1970 en 1984 349 wedstrijden voor de voetbalclub. Hij was een vaste waarde in het elftal van trainer Hans van Doorneveld dat begin jaren tachtig vier Europese wedstrijden speelde. In de thuiswedstrijd tegen Spartak Moskou scoorde de voorstopper ook nog een doelpunt.

De verdediger runde ook zijn eigen sportzaak aan de Generaal Cronjéstraat in Haarlem-Noord. Zijn dochter nam die in 2013 van hem over. Aan de gevel hangt een grote actiefoto van Huijg tijdens Haarlem - Ajax.