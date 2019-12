Een auto is donderdagavond over de kop geslagen op de Oudeweg in Haarlem. De schade aan het voertuig is groot, maar de inzittenden hoefden na een controle door ambulancepersoneel niet mee naar het ziekenhuis.

Het incident vond rond 23.00 uur plaats. Politieagenten die aan de andere kant van de weg reden, zagen het gebeuren. Volgens een getuige zaten er twee inzittenden in de auto.

De auto is total loss verklaard en meegenomen door een bergingsdienst. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. De weg is zo'n drie kwartier afgesloten geweest voor verkeer.