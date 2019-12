Haarlem

Weekend in Haarlem: Kerstmarkt en feest in het Straatje van Emma

Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: bezoek een van de grootste kerstmarkten van de Benelux, maak een ouderwets fotogram in het Teylers Museum of woon het familieconcert in de Grote of St.-Bavokerk bij.