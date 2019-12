Agenten hebben dinsdagmiddag drie personen aangehouden in Haarlem, nadat die in Heemstede op de vlucht waren geslagen in hun auto.

Volgens een politiewoordvoerder viel het viertal in Heemstede op vanwege 'verdacht gedrag'. Bij aankomst bleek dat het groepje niet bereid was om te praten. Ze gingen er in hun auto vandoor, waarop de politie de achtervolging inzette.

Kilometers verderop, op de IJsbaanlaan in Haarlem, kwam het voertuig met de verdachten tot stilstand. Drie personen zijn toen aangehouden. Van een van hen, een vrouw, ontbreekt nog elk spoor. De politie is momenteel naar haar op zoek, onder andere met een politiehelikopter.

Via Burgernet wordt gevraagd om uit te kijken naar de laatste verdachte. Het zou gaan om een vrouw met een bril. Ze droeg een zwarte bontmuts, een grijze jas tot over haar knieën en een zwarte broek.