Een bejaarde vrouw is maandag rond 9.30 uur door twee mannen overvallen in haar woning aan de Zomerkade in Haarlem. Het slachtoffer raakte hierbij lichtgewond.

Het slachtoffer werd ruim twee uur vastgehouden terwijl haar woning doorzocht werd. Hierna is het tweetal verdachten er vandoor gegaan met kostbare spullen.

De politie is dringend op zoek naar specifieke getuigen die maandag voor 9.30 en ná 12.45 uur in de omgeving van de Zomerkade verdachte personen hebben gezien of camerabeelden hebben.