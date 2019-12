De hond die zondagmiddag uit een geparkeerde auto zou zijn gestolen op de Schalkwijkerstraat in Haarlem, bleek gewoon thuis te zitten. De eigenaar was vergeten dat hij het dier helemaal niet had meegenomen, meldt een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl.

Het ging om een Jack Russel met de naam Bingo. De auto stond op het parkeerterrein voor een supermarkt. De eigenaar kwam na het doen van boodschappen terug bij zijn auto en zag dat zijn hond niet in de auto zat.

De man zag een crèmekleurige personenauto "wegscheuren" en vermoedde dat het dier in dat voertuig zat, aldus de politie. De politie kwam ter plaatse en stelde een onderzoek in. Daaruit bleek dat de hond gewoon nog thuis zat.