Een fietser is zaterdagochtend gewond geraakt nadat ze met een andere fietser in botsing is gekomen op de Kleverparkweg in Haarlem, meldt het Haarlems Dagblad.

Door de botsing kwam een van de fietsen voor een naderende bus terecht. De bus kon de fiets niet ontwijken, waardoor het wiel overreden werd.

Eén fietser raakte bij de botsing gewond en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. Ook de politie was ter plaatse. De straat is korte tijd deels afgesloten voor het verkeer.