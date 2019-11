Haarlem

Weekend in Haarlem: Nieuw dansfeestje bij van Beinum en discoschaatsen

Er is tijdens het weekend weer een heleboel te doen in Haarlem: ga discoschaatsen op de ijsbaan, bak broodjes op echt vuur bij Het Veerkwartier of beluister het muzikale sinterklaasverhaal in Patronaat.