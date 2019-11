De financiering voor de nieuwe bestemming van de voormalige Koepelgevangenis in Haarlem is rond. In De Koepel moet een onderwijsbolwerk komen. Dat wil Stichting Panopticon realiseren.

Voor het project verzamelde de stichting in totaal zo'n 21 miljoen euro via verschillende investeerders. De stichting had tot 1 december om het bedrag bij elkaar te krijgen, anders kon de gemeente het pand weer terugkopen.

Panoption heeft ook de handtekening van de Duitse academische instelling SRH Gruppe voor het plan gekregen. Dat was een tweede voorwaarde van de gemeente om in te stemmen met de plannen van de stichting.

Nu moet het college nog wachten op akkoord van het college en van een accountant bevestiging krijgen van juistheid van de cijfers.

Panopticon is van plan om 350 studentenwoningen in De Koepel te bouwen. Verder wordt zo'n 80 procent van het gebouw verhuurd aan academisch onderwijs, een mkb-project, horeca en een bioscoop.