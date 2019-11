De gemeente Haarlem gaat handhavers inzetten die actief controleren op het scheiden van afval door bewoners.

Daarbij zullen de handhavers gaan controleren op het bijplaatsen van afval naast containers, maar ook op de afvalscheiding in de containers zelf.

De handhavers werken hierbij samen met afvalcoaches. Zij spelen een belangrijke rol bij het ondersteunen van en voorlichten over afvalscheiding. Ze signaleren waar de afvalscheiding misgaat en waarom, en lichten vervolgens de handhavers in.

De rol van de handhavers is vooral deel van een preventief beleid. Doordat er nog altijd een groot aantal foutplegers is, raken mensen die hun afval wel scheiden gedemotiveerd. Foutplegers krijgen eerst een waarschuwing en bij herhaling kunnen ze een boete van 104 euro krijgen.

In 2017 startte de gemeente met de uitrol van extra containers voor afvalscheiding. Toen werd er nog 38 procent van het afval gescheiden. Twee jaar later ligt dat met 10 procent omhoog. Daarmee is het aantal kilo's restafval per Haarlemmer per jaar met 10 kilo afgenomen.