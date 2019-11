De Haarlemse politie heeft zaterdag een hond uit een geparkeerde auto gered. Het dier zat opgesloten in een kofferbak.

Het ging naar omstandigheden goed met het dier, verklaart een woordvoerder van de politie.

Omstanders in parkeergarage Raaks meldden dat ze geblaf hadden gehoord. "De agenten aarzelden geen seconde en hebben een ruit geforceerd", laat de politie weten.

De hond was in goede gezondheid en is naar medewerkers van de dierenambulance gebracht. Het is niet bekend of de eigenaar van de hond wordt vervolgd.