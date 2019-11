De politie heeft een 24-jarige man uit Zandvoort aangehouden als verdachte van twee woninginbraken in Haarlem en Zandvoort.

Het gaat om een woninginbraak in juli aan de Engelenburg in Haarlem en een woninginbraak in september aan het Gasthuisplein in Zandvoort. Het is niet bekend of bij die inbraken iets is buitgemaakt.

Politieonderzoek leidde uiteindelijk naar de verdachte. Hij is overgebracht naar een cel en zijn betrokkenheid bij de inbraken wordt onderzocht.