De politie onderzoekt of er een link is tussen de handgranaat die woensdag op de trap voor het stadhuis in Haarlem werd aangetroffen en een mogelijke dreiging richting burgemeester Jos Wienen. Dit bevestigt een politiewoordvoerder donderdag in gesprek met NU.nl.

"Dat er een link is tussen de handgranaat en een dreiging richting de burgemeester is een optie. Het is een van de scenario's die we onderzoeken", meldt de woordvoerder.

Een aantal getuigen heeft zich bij de politie gemeld, maar volgens de woordvoerder zijn er nog geen doorslaggevende tips binnengekomen. "We hebben veel informatie binnengekregen en dat gaan we nu inventariseren."

Of er extra politie-inzet rondom het stadhuis komt, kan de woordvoerder niet zeggen omdat het OM daarover beslist. "De veiligheid van de burgemeester is een continu punt van aandacht van de hoofdofficier van justitie", laat het OM donderdag aan NU.nl weten.

Over de aard van de dreiging of de inzet van maatregelen wil het OM geen mededelingen doen.

Stadhuis tijdelijk ontruimd na vondst handgranaat op buitentrap

Het stadhuis in Haarlem werd woensdag tijdelijk ontruimd nadat er een handgranaat op de trap voor het stadhuis werd gevonden. Het explosief werd meegenomen door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en elders tot ontploffing gebracht.

Burgemeester Jos Wienen reageerde woensdagavond kort op het incident: "Het neerleggen van een geweldsmiddel waar dan ook en zeker bij het stadhuis, symbool van de lokale democratie en het lokale bestuur, is uitermate kwalijk en ontoelaatbaar."

Het Haarlemse stadhuis werd sinds september 2018 beveiligd vanwege bedreigingen aan het adres van burgemeester Wienen. Die beveiligingsmaatregelen werden eerder dit jaar afgeschaald, maar niet helemaal opgeheven.