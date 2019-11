Haarlem

Weekend in Haarlem: Shoppen in Patronaat en groot Stadsrechtenfeest

Tijdens het weekend is er weer een heleboel te doen in Haarlem: neem in het Dolhuys een kijkje achter de schermen, bezoek het spookhuis op het Slachthuisterrein of ga tweedehands kleding shoppen in Patronaat.