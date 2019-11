De Grootste Band gaat weer optreden in het 775e jubileumjaar van Haarlem. Op dit moment hebben bijna vijfhonderd muzikanten en zangers zich aangemeld die samen een lied willen maken over de stad.

De eerste keer dat de Grootste Band van Nederland werd geformeerd was in 2016. Toen speelden 250 muzikanten samen het lied Rockin' In the Free World. De videoclip die toen gemaakt is, is meer dan een miljoen keer bekeken.

Er zijn nog ongeveer veertig muzikanten en één zanger nodig om de band compleet te maken. Muzikanten kunnen zich nog steeds aanmelden.