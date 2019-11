Nog onbekende daders hebben maandagmiddag een geldwagen overvallen in Zandvoort.

De overval vond plaats in de buurt van het Badhuisplein, in het centrum van de kustplaats. Het is niet bekend of er geld is buitgemaakt.

De politie is op zoek naar twee daders die er op een scooter vandoor zijn gegaan. Inmiddels is de mogelijk gebruikte scooter aangetroffen in de Schoutenstraat. Agenten doen daar momenteel onderzoek.

De politie heeft ook een Burgernetactie opgestart.