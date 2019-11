Zandvoort is een van de gemeenten waar inwoners het meeste bij de politie klagen over geluidsoverlast, blijkt uit cijfers die LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. De andere gemeenten die hierop het hoogst scoren, zijn Groningen, Leeuwarden en Arnhem.

De politie kreeg in de eerste zes maanden van 2019 landelijk dagelijks gemiddeld 320 meldingen van geluidsoverlast binnen, waaronder klachten over ruziënde buren, een kroeg die te laat sluit of een vroege buurman met een boormachine.

In totaal kreeg de politie in de eerste helft van dit jaar meer dan 58.000 klachten over geluidsoverlast. Het gaat daarbij vaak om herrie waarvoor mensen meteen een oplossing willen. Voor geluidsoverlast waar niet meteen een oplossing voor nodig is, kunnen mensen terecht bij de gemeente.

Inwoners van Groningen, Zandvoort, Leeuwarden en Arnhem klopten relatief het vaakst aan bij de politie om overlast door te geven.

In de grootste steden - waar je de meeste geluidsoverlast zou verwachten - wordt afgezet tegen het aantal inwoners niet per se het meest geklaagd. Wel kwamen in absolute zin de meeste meldingen uit Rotterdam en Den Haag. In de meeste grote gemeenten nam het aantal klachten in het eerste half jaar af.