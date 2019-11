De Haarlemse voedselbank heeft vrijdag haar intrek genomen in het nieuwe pand aan de Amsterdamse Vaart. Met behulp van vrijwilligers zijn alle schappen ingeruimd voor de eerste klanten, die vanaf dinsdag hun boodschappen komen ophalen in het nieuwe pand.

Voor de verhuizing kon de Haarlemse Voedselbank zich gratis in de oude Fietsznfabriek huisvesten. Het pand is eigendom van de gemeente en die bracht daarvoor geen kosten in rekening.

Na een grote brand in 2017 heeft de gemeente Haarlem in overleg met de brandweer besloten om het pand niet langer beschikbaar te stellen. Omdat het nieuwe pand aan de Amsterdamse Vaart van een particuliere verhuurder gehuurd wordt, zal er maandelijks huur betaald moeten worden.

De Voedselbank is al met verschillende gemeenten in gesprek over een mogelijke financiële ondersteuning. De Haarlemse voedselbank wordt ook bezocht door mensen uit omliggende gemeenten zoals Zandvoort en Heemstede.