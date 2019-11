Huiseigenaren kunnen ook volgend jaar subsidie krijgen voor het gasvrij maken van hun woning. De gemeente Haarlem verlengt de looptijd van de subsidie tot eind 2020 om woningeigenaren meer tijd te geven van deze regeling gebruik te maken.

De gemeente wil Haarlemmers stimuleren van het aardgas af te gaan. Woningbezitters kunnen maximaal 3.000 euro krijgen plus het bedrag voor het verwijderen van de aansluiting op het aardgasnet.

De gemeente biedt ook een duurzaamheidslening aan. Die lening is te combineren met de subsidie.

De subsidie is bedoeld voor het vervangen van aardgasinstallaties in huis zoals een cv-ketel, geiser en gasfornuis. In de regeling is nu ook een maximum bedrag van 250 euro, inclusief btw, gesteld aan de aanschaf van een elektrische kookplaat en/of -oven. Er is geen subsidie voor installaties voor het opwekken van elektriciteit, zoals zonnepanelen.

Tot nu toe hebben 49 Haarlemmers de subsidie Haarlem Aardgasvrij gekregen. Er is nog zo'n 350.000 euro beschikbaar, genoeg voor minimaal honderd aanvragen.

Volgens de gemeente hebben huiseigenaren een forse aanloopperiode nodig om maatregelen te nemen die in aanmerking komen voor deze subsidie. Ook is de wachttijd opgelopen om de gasaansluiting uit de woning te laten verwijderen. Door het verlengen van de looptijd krijgen woningeigenaren meer tijd om de subsidie aan te vragen en te krijgen.

De subsidie Haarlem Aardgasvrij is aan te vragen tot en met 31 december 2020.