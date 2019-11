Club Ruis aan de Smedestraat in Haarlem sluit op 28 december haar deuren, meldt de club woensdag in een bericht op Facebook.

De eigenaar van de club, Martijn Bevelander, opende de club zes jaar geleden. In de jaren daarvoor runde hij in hetzelfde pand al enkele andere clubs. Zo opende hij in 2003 Club Delirium en maakte hij daar jaren later Club 023 van.

Bevelander: "Toen de alcoholleeftijd omhoog ging van zestien naar achttien jaar besloot ik direct de stekker uit Club 023 te trekken en de club volledig te rebranden tot Club Ruis. Daarmee raakten we weliswaar in één klap het succesvolle imago van Club 023 kwijt, maar het concept paste niet meer in de nieuwe wetgeving."

Club Ruis kende succesvolle jaren, maar nu is het volgens de eigenaar "tijd voor iets nieuws". Dat hij weer een nieuw horecaconcept begint, ligt niet voor de hand. "Het uitgaansleven speelt zich steeds later in de nacht af. Ook verhardt het uitgaanscircuit. Waar we vroeger genoeg hadden aan één beveiliger, staan er nu vier man voor de deur, hebben we een metaaldetectiepoort en tientallen camera's. Dat is helaas nodig."

Wat er met het pand in de Smedestraat gaat gebeuren, is nog niet bekend. Bevelander staat open voor suggesties. "Het kan nog alle kanten op. Het pand is super groot."