Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak van laster voor oud-politicus Meindert Fennema eind oktober.

Fennema, oud-fractievoorzitter van GroenLinks in Bloemendaal, werd door de politierechter veroordeeld omdat hij drie plaatsgenoten tijdens een uitzending van Jort Kelder op Radio 1 ten onrechte had beschuldigd van het opsluiten van de burgemeester. De rechter oordeelde echter dat hij dit niet met opzet deed.

De beschuldigingen die Fennema in 2018 deed tijdens de Radio 1-uitzending waren gericht aan twee huidige raadsleden van Hart voor Bloemendaal en de man van een van die raadsleden. Volgens de oud-fractievoorzitter hadden zij burgemeester Elbert Roest opgesloten in zijn kamer. In de uitzending werd dit zelfs een gijzeling genoemd.

Tijdens de zitting nam Fennema afstand van die uitspraak. De drie beschuldigden meenden echter dat Fennema ze bewust heeft willen beschadigen. Het Openbaar Ministerie deelt dat vermoeden en gaat in hoger beroep.

De zaak zal afgehandeld worden in het Gerechtshof in Amsterdam. De datum van de zaak is nog onbekend.