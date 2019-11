Het beeld van de drie winkelende vrouwen dat in de Grote Houtstraat in Haarlem staat, is deels weggezakt in een zogenoemd zinkgat.

Kunstwacht, de organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van beelden in Haarlem, gaat dinsdagmiddag kijken hoe het beeld weer rechtop gezet kan worden.

Het beeld staat al sinds 1966 op een breder gedeelte van de Haarlemse winkelstraat.