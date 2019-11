Een bestuurder van een Tesla is in de nacht van vrijdag op zaterdag gevlucht nadat hij een lantaarnpaal had aangereden op de Slachthuisstraat in Haarlem.

De politie kreeg de melding van het ongeluk rond 3.00 uur binnen. Eenmaal ter plaatse bleek dat de automobilist al gevlucht was. Een zoektocht in de omgeving leverde niks op.

Een politiewoordvoerder meldt aan NU.nl dat de lantaarnpaal, een verkeersbord en de auto schade hebben opgelopen.

Het ging om een Tesla van een leasebedrijf. Het bedrijf is inmiddels op de hoogte gesteld. De politie doet onderzoek naar het ongeluk.