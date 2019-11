Bij de Apple Store in Haarlem is in de nacht van vrijdag op zaterdag ingebroken. Daarbij is het glas van de winkel beschadigd.

Getuigen melden dat er elektronica van twee tafels werd meegenomen. Een deel van die buit zou verderop in de straat zijn teruggevonden in een boodschappenkarretje. Een woordvoerder van de politie kan niet bevestigen dat er spullen gestolen zijn. Daarvoor moet eerst aangifte gedaan worden.

Wie de inbrekers zijn, weet de politie niet. Er is nog niemand voor de inbraak aangehouden.