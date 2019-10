Een persoon is woensdagavond gewond geraakt bij een brand in een woning aan de Engelenburg in Haarlem.

De brand ontstond in de keuken van de woning. Volgens de veiligheidsregio was de brand snel onder controle.

Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen precies zijn, is niet bekend.