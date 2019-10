Een persoon is dinsdagavond gewond geraakt bij een mogelijke woningoverval aan de Van Konijnenburgstraat in Haarlem.

Het incident gebeurde rond 23.00 uur. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse. Het slachtoffer, van wie de identiteit nog onbekend is, is overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens een politiewoordvoerder is er nog veel onduidelijk over wat er gebeurd is. De politie doet onderzoek en komt later met meer informatie.