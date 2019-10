Inwoners van Overveen willen geluidsschermen als er meer treinen door het dorp gaan rijden, lieten ze maandagavond weten in het gemeentehuis van Bloemendaal.

Tientallen belanghebbenden applaudisseerden bij de suggestie dat de gemeente haar veto over meer treinen moet uitspreken als die schermen er niet komen.

De gemeenteraad beslist donderdag of Bloemendaal instemt met een opwaardering van het spoor bij Overveen. De gemeente moet 144.000 euro meebetalen aan een totale investering van 7 miljoen euro. Ook Zandvoort en Heemstede bepalen deze week of ze meebetalen. Haarlem is er al mee akkoord gegaan.

De gemeenteraad heeft de mogelijkheid een veto uit te spreken. Dan valt een investering van 1,4 miljoen euro mede namens Haarlem, Heemstede en Zandvoort weg en is er een kans dat er een streep door de hele investering wordt gezet.

Meer treinen per uur tijdens de zomermaanden

Mede vanwege de komst van de Formule 1 willen de NS en ProRail dat er maximaal 24 treinen per uur over het traject Haarlem-Zandvoort - en dus dwars door Overveen - kunnen rijden.

Ook gaan er tijdens de zomermaanden meer treinen per uur rijden. Die extra treinen stoppen niet op station Overveen. Deze ingreep betekent voor de omwonenden dat ze vermoedelijk vaker met geluidsoverlast te maken krijgen.

Omwonenden willen dat de gemeente zich daarom inzet om geluidsschermen op het tracé in het dorp te krijgen. Anders moet de gemeenteraad zelf in geluidswering investeren, vinden de inwoners van Overveen.

Ook werd tijdens de bewonersavond gezegd dat de organisatie van de Formule 1 voor de schermen zou kunnen betalen. Wethouder Henk Wijkhuisen liet weten dat hij heeft begrepen dat de Formule 1 in ieder geval niet voor de schermen gaat zorgen.

Inwoners willen dat gemeente met andere partijen onderhandelt

De tientallen inwoners die op de bewonersavond waren afgekomen, leken het er ook mee eens te zijn dat de gemeente gaat onderhandelen met andere partijen die willen investeren in het spoor. Zonder zekerheid over die schermen zou de gemeenteraad van Bloemendaal wat de inwoners betreft donderdag een veto moeten uitspreken

Mogelijk gaan andere partijen, zoals het Rijk, dan meer investeren om de opwaardering alsnog te kunnen betalen.