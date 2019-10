Een negentienjarige vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag door een man betast en gewelddadig beroofd van haar telefoon op de Leonard Springerlaan in het Haarlemse Parkwijk.

De man duwde haar rond 1.00 uur van haar fiets waardoor ze op de grond viel. Hij gaf haar een klap in het gezicht, pakte haar schouders en drukte haar tegen de grond. Vervolgens voelde de man in haar zakken en greep hij haar telefoon. Ook betastte hij haar.

Het slachtoffer wist zich van hem los te maken, waarna de man vluchtte. Hij fietste in de richting van de Prins Bernhardlaan.

De politie roept eventuele getuigen van het incident op om zich te melden.