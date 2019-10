Een tweetal heeft zaterdagavond een 101-jarige vrouw beroofd van geld en sieraden in haar woning in Bloemendaal.

De daders gebruikten een zogeheten babbeltruc om bij de vrouw binnen te komen. Ze zeiden dat er een lekkage in haar huis was en dat ze die kwamen repareren. De vrouw moest van hen al haar gouden sieraden in een bak stoppen omdat die giftig zouden zijn.

Het tweetal ging er vervolgens vandoor met een onbekend geldbedrag en de sieraden.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de diefstal en zoekt de daders.