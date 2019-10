Twee personen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat ze na een verkeersconflict iemand hebben mishandeld in de Generaal de Cronjestraat in Haarlem.

De twee Haarlemmers, mannen van 45 en 18 jaar oud, reden rond 2.00 uur door de Generaal de Cronjestraat toen ze een fietser wilden passeren. Omdat de weg te smal was, lukte dit niet, waarop de bestuurder van de auto agressief werd. Hij sneed de fietser af en bedreigde hem.

Vervolgens stopte de auto even verderop en stapten de twee inzittenden uit. Ze benaderden het slachtoffer, een 46-jarige man uit Haarlem, en trapten zowel de fiets als de man zelf. Daarna stapte het tweetal weer in de auto en reden ze weg via de Floresstraat.

De politie zocht daarop de buurt af en vond de auto in de Timorstraat. Daar zijn de twee bestuurders aangehouden voor openlijke geweldpleging. Ze werden door de agenten meegenomen voor verhoor op het politiebureau.