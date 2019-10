Een auto met drie inzittenden is vrijdagmiddag over de kop geslagen en tot stilstand gekomen in de voortuin van een woning aan de Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Er raakte niemand gewond.

Rond 13.30 uur raakte de auto van de weg, waardoor hij over de kop sloeg en door het tuinhekje van een voortuin ramde. Hoe de auto van de weg kon raken, is nog onbekend.

Politie, brandweer en ambulance arriveerden kort daarna. De inzittenden konden snel uit het voertuig worden bevrijd en werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Niemand raakte gewond.

De schade aan de auto is groot en de weg in de richting van Haarlem was lange tijd afgesloten. Een berger met een kraan moest ter plaatse komen om het voertuig uit de tuin te tillen.